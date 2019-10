Nella sua permanenza italiana Rocco Commisso avrà anche un primo vertice con Joe Barone e Daniele Pradè per quanto riguarda il mercato invernale della Fiorentina. Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina non ha nessuna intenzione di cambiare strategia per il reparto attaccanti, quindi piena fiducia a Pedro. L’idea della società è quella di piazzare un colpo importante a centrocampo se la squadra sarà in zona Europa.