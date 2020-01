La Fiorentina è ancora alla ricerca di un giocatore per rinforzare il centrocampo, e come riporta il Corriere dello Sport, la società viola vuole provare a spingere per Alfred Duncan. I contatti stanno andando avanti ormai da diversi giorni, e nella giornata di oggi potrebbe esserci un nuovo incontro tra le parti, per provare a limare le richieste del Sassuolo e avvicinare il centrocampista alla Fiorentina.