Fiorentina, prima come Bellingham, oggi grande assente. La parabola discendente di Bonaventura

Sembra passato un secolo da quando il CT della Nazionale Luciano Spalletti aveva paragonato Giacomo Bonaventura a Jude Bellingham. DI certo il tecnico certaldese non era in preda ad un delirio febbrile, le prestazioni di Jack stavano facendo sognare, nella prima parte di stagione, Italia e Fiorentina. Poi qualcosa sembra essersi rotto e oggi Bonaventura sembra solamente la brutta copia di quello visto nella prima metà dell'anno calcistico. La Nazione in edicola questa mattina offre un focus proprio sul fantasista, che anche a Bologna ha offerto una prova decisamente scialba.



SPARITO - Tornato nel suo ruolo naturale, al centro della linea a tre, alle spalle della punta, Bonaventura ha continuato a non funzionare. Da subito. Dal primo minuto dalla partita di Bologna, quella che, al contrario, avrebbe dovuto essere per lui e per la Fiorentina, la partita della ripartenza. La condizione fisica, dal ko di Roma in poi, non è stata più quella che un giocatore con le sue doti e qualità può e vuole esprimere. Il resto, forse, e su questo non esiste una riprova diretta, ma nel calcio capita, lo hanno fatto le voci di mercato, sul futuro, sul contratto, sulle prospettive più o meno da chiarire e interpretare