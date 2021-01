Il tecnico della Fiorentina Primavera Alberto Aquilani commenta con amarezza la sconfitta rimediata sul campo di Bergamo e la mancata vittoria della Supercoppa: “La mia è una squadra che costruisce a seconda di quanti avversari trova davanti, quando avevano tre punti di riferimento abbiamo costruito a quattro infatti. Secondo me tutti si sono trovati ma non hanno avuto il guizzo vincente al momento decisivo".



DEA DA PRIMA SQUADRA- “Chiaro che la prima parte l'abbiamo fatta bene, abbiamo tenuto il possesso del gioco ma abbiamo preso il gol in un momento che non meritavamo di prenderlo. Nella ripresa però ci ha messo in difficoltà l'Atalanta, abbiamo avuto due palle gol con Spalluto e dopo abbiamo preso i gol. L’Atalanta ha dei giocatori forti che possono già giocare con i grandi ma io voglio fare i complimenti ai miei ragazzi, l’importante è la crescita".



CAMBIO TATTICO- "Il cambio tattico non c’è stato, si allenano sempre costruendo la difesa a tre o a quattro, sono abituati, pensavamo di aver vantaggi a costruire a tre".



KRASTEV “Si tratta di un giocatore che può fare il difensore centrale, oggi si alternava, può fare anche quel ruolo, è una crescita anche per lui, può essere importante per il futuro”.



L'AVVERSARIO- "L’Atalanta è stata cinica, portava avanti giocate di spessore, noi con ancora più convinzione e coraggio potevamo fare meglio, c’erano gli spazi per entrare e creare problemi a loro, ma sono comunque contento della prestazione dei mie, l'Atalanta è una squadra forte”.