Non poteva essere altrimenti: in mancanza della firma sul rinnovo, dopo parole al miele pronunciate in estate e all'inizio del campionato, è logico che a Vlahovic gli errori vengano perdonati meno facilmente. E' quello che è successo poco dopo l'80' di Fiorentina-Napoli, quando il gigante serbo, annullato da Koulibaly, si è defilato sulla pressione di Di Lorenzo e ha perso malamente la palla sul raddoppio di Politano, finendo a terra nel goffo tentativo di guadagnare almeno un fallo: fischi per lui, che non se li aspettava. Eppure, all'inizio della partita, quando lo speaker ha annunciato il suo nome, il boato del Franchi non è mancato. Ci sono adesso due modi per mettere alle spalle questo episodio: firmare il rinnovo o segnare tanti gol. E per adesso, l'opzione più verosimile sembra la seconda...