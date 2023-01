Questo pomeriggio la Fiorentina di Vincenzo Italiano è tornata ad allenarsi in vista della delicata trasferta di Roma contro la Lazio di Maurizio Sarri: un’altra eventuale sconfitta farebbe arrivare i viola al momento più importante della stagione, quella in cui si giocherà le proprie carte in Coppa Italia con il Torino e Conference League con il Braga, in uno stato mentale tutt’altro che ottimale. Come accaduto ieri la squadra si è allenata all’interno dello stadio Franchi.



Regolarmente presente, nonostante manchi ancora l’ufficialità del suo trasferimento, il neo portiere gigliato Salvatore Sirigu. Presente in campo anche Giacomo Bonaventura, che nonostante sia costretto a vestire una vistosa maschera protettiva, continua a svolgere regolarmente ogni seduta con i compagni. Continano ad arrivare notizie negative per l’attaccco. L’ex Real Madrid Luka Jovic pur seguendo i compagni allo stadio, non ha preso parte all’allenamento. Meglio Arthur Cabral, che comunque ha svolto anche oggi un personale programma di recupero.