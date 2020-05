Un nuovo inizio, finalmente, anche per la, che come precedentemente fatto da altri club di Serie A,Dopo l’accurato protocollo medico pubblicato pochi giorni fa, e la batosta dei tre nuovi positivi al Coronavirus presenti in rosa, la società viola ha provato a mettersi alle spalle questi difficili mesi, eIl primo a raggiungere il centro sportivo viola è stato, che poi è stato seguito in ordine dai compagniTutti i giocatori sono arrivati con mezzi propri, svolgendo prima una parte di test medici e fisici, poi una corsa sul campo, che in questo momento è l’unico allenamento possibile, per poi lasciare il centro sportivo e fare la doccia a casa.Calciomercato.com,. Domani è atteso il secondo gruppo di giocatori.Oltre ai giocatori, al centro sportivo si sono visti alcuni dirigenti viola, come Joe Barone, dg della Fiorentina, che ha rilasciato anche delle dichiarazioni, Daniele Pradè, direttore sportivo, e il responsabile del settore giovanile Angeloni.Nel caso in cui gli esami avranno l’esito auspicato, anche il numero 7 potrà tornare ad allenarsi come i compagni. Anche se è solo l’inizio della ripresa, si inizia a vedere la luce in fondo al tunnel in casa viola.