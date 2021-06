Dopo l'annuncio ufficiale, Gennaro Gattuso è arrivato per la prima volta a Firenze da allenatore della Fiorentina. Dalla prima mattina, infatti, al centro sportivo Davide Astori sono arrivati i membri dello staff del tecnico calabrese, che hanno iniziato a prendere conoscenza con la loro nuova casa. Gattuso, arrivato intorno alle 9.30, ha subito fatto conoscenza con Joseph Commisso (figlio del presidente Rocco), che ha fatto gli onori di casa, in una giornata probabilmente già decisiva per il futuro. In giornata, infatti, è previsto il summit per delineare le strategie sul mercato.