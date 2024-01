Fiorentina, primo no al Napoli per Barak

Il Napoli sta insistendo per portare Antonin Barak in Campania e ha presentato una prima offerta ufficiale alla Fiorentina: 500mila euro di prestito con un diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro. Un'offerta, spiegano i colleghi di Sky, a cui la società gigliata ha detto di no. SI attende di capire se gli azzurri molleranno la presa o rilanceranno.