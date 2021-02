La Fiorentina aprirà oggi la giornata di campionato, alle ore 18.30 al Franchi contro lo Spezia, in una partita che la squadra di Prandelli non potrà sbagliare. La Fiorentina dovrebbe schierarsi con Dragowski in porta, con Milenkovic, Quarta e Pezzella a chiudere il pacchetto arretrato. A centrocampo il grande ballottaggio, con Castrovilli che potrebbe rifiatare e lasciare spazio a Pulgar, con Amrabat e Bonaventura nel mezzo, Biraghi e Venuti sulle corsie. Kouame e Vlahovic coppia d'attacco.