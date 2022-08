Durante la gara di ieri, pareggiata dalla Fiorentina contro il Qatar, il centrocampista viola Alfred Duncan ha messo in apprensione tutti: al 35’ del primo tempo è stato costretto ad uscire dal campo, lasciando il posto a Zurkowski, a causa di un infortunio muscolare. Dopo uno scontro fortuito con un giocatore qatariota il ghanese è tornato in panchina con le mani sul volto, facendo temere sin da subito il peggio.



Secondo quanto comunicato dal club gigliato il giocatore non avrebbe particolari problemi ma, per precauzione, è stato deciso di non farlo partire per la Spagna. Duncan farà subito ritorno a Firenze dove svolgerà un lavoro personalizzato per recuperare in vista della prima giornata di campionato contro la Cremonese.