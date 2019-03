Non filtra ottimismo sulle condizioni di Alban Lafont in vista della sfida di domani con la Lazio. Secondo quanto riportato da Firenzeviola.it, domani mattina il francese sosterrà un provino decisivo per capire se potrà scendere in campo, ma al momento il favorito per una maglia da titolare è Pietro Terracciano. Il portiere francese, secondo quanto ricostruito dalla nostra redazione, dovrebbe comunque andsre in panchina, pronto a sostituire l'ex Empoli in caso di bisogno.