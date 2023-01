Come sottolineato nei giorni scorsi la Fiorentina di Vincenzo Italiano sembra aver trovato la quadra sulle fasce: con Dodo in pole position e dietro di lui gli scalpitanti Kayode e Pierozzi, che per ora è in prestito alla Reggina di Inzaghi, per qualche anno la fascia destra viola potrebbe essere realmente sistemata. E l’edizione odierna de La Nazione cerca di fare il punto della situazione sul futuro di uno degli attuali terzini destri gigliati, Lorenzo Venuti.



Secondo quanto riportato quest’oggi dal quotidiano fiorentina la dirigenza viola starebbe lavorando con l’Empoli per una maxi operazione. La Fiorentina sul piatto mette appunto Venuti e Zurkowski, da sempre un pallino del club azzurro, per arrivare ad uno degli obiettivi dichiarati di mercato: il terzino sinistro Fabiano Parisi. Venuti è in scadenza l prossimo giugno, e per questo potrebbe realmente prendere in considerazione l’idea di trasferirsi, anche in prestito, per i prossimi sei mesi ad Empoli. Nelle prossime settimane ci saranno sicuramente novità.