In ottica della sostituzione di Samir Handanovic, l'Inter sta iniziando a scandagliare l'Europa in cerca dei portieri potenzialmente più talentuosi. Si guarda anche in Italia, dove Alban Lafont - arrivato in estate alla Fiorentina - è già nei radar di Ausilio: "C'è da scommettere che il francese in stagione sarà oggetto dei report degli 007 nerazzurri", scrive Tuttosport.