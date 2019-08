Priorità all’attacco, con un occhio di riguardo nei confronti delle corsie esterne. Daniele Pradè è a caccia del profilo giusto da mettere nelle mani di Montella per migliorare il reparto avanzato, dove oltre ad una prima scelta potrebbe arrivare anche un’alternativa. In quest’ottica – secondo quanto riporta Violanews.com – alla Fiorentina è stato proposto nelle ultime ore Jurgen Damm, esterno destro messicano con passaporto tedesco. Il costo del giocatore del Tigres classe ’92 si aggira attorno ai 4 milioni di euro e l’entourage del giocatore è in attesa di una risposta da Pradè.