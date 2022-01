Il Corriere Fiorentino ribadisce oggi che la volontà dell'attaccante viola Dusan Vlahovic è quella di non muoversi fino a fine stagione, ma la Fiorentina vorrebbe sfruttare l'asta internazionale che potrebbe innescarsi tra i vari club (Tottenham, Arsenal, Newcastle, ma anche sullo sfondo Bayern e PSG) che stanno manifestando interesse, ultimi dei quali Barcellona e Atletico Madrid. Molti di questi top club, poi, sono in lizza per un obiettivo sensibile dei gigliati, quel Julian Alvarez che fa gola a mezza Europa e per il quale servono 25 milioni di euro, il prezzo fissato dalla clausola.