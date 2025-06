Getty Images

Fiorentina, prosegue la contestazione. Striscione contro Pradè: "Prendi una strada e vai a f*****o"

47 minuti fa

1

Continua incessantemente la contestazione della curva Fiesole, cuore della tifoseria organizzata della Fiorentina, nei confronti della dirigenza viola. Stavolta la tifoseria si espone con uno striscione il cui destinatario è il direttore sportivo viola Daniele Pradè. Il test è piuttosto emblematico ed è stato appeso direttamente fuori dai cancelli dello Stadio Franchi dalla stessa Fiesole: "Pradè: tutte le strade portano a Roma. Prendine una e vai a f*****o".



CLIMA TESO - Lo striscione arriva in continuità rispetto a quanto espresso dalla stessa tifoseria organizzata in un comunicato molto duro pochi giorni fa. La Curva aveva voluto rispondere a Commisso, che in conferenza stamoa aveva detto che non tutta la tifoseria era assimiliabile alla Fiesole. In quel caso nel mirino dei tifosi ci finì anche il patron. Prese di posizione che hanno fatto circolare voci di un possibile passo indietro di Pradè, poi non concretizzato. Quel che è certo è che la situazione resta piuttosto delicata.