Il Bologna vuole blindare Nico Dominguez. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il club rossoblù è al lavoro per prolungare il contratto del centrocampista argentino, in scadenza a giugno 2024, per altri due anni fino al 2026. Su Dominguez ha messo gli occhi da tempo la Fiorentina dopo che lo scorso anno si era parlato anche dell'Atletico Madrid di Simeone. Intanto il Bologna punta a rinforzare il settore sinistro sia in difesa (Doig, Lato e Beruatto i nomi seguiti) sia in zona d'attacco (Lazovic, Skoras e Sebastian Jorgensen). Quest'ultimo è un danese classe 2000 in forza al Silkeborg.



Il centrocampista polacco della Fiorentina, Zurkowski può tornare all'Empoli a gennaio: il d.s. Accardi vuole riprovarci. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, serve un chiarimento tra le dirigenze dei due club toscani dopo le tensioni registrate al termine dell'ultimo spezzone di calciomercato estivo: un po' per colpa della trattativa Bajrami, un po' per la richiesta last minute dei viola per Parisi.