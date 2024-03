Fiorentina, Pruzzo bacchetta Belotti: 'Incide poco, come a Roma'

L'ex bomber di Roma e Fiorentina Roberto Pruzzo è intervenuto ai microfoni di Lady Radio dove ha parlato del momento dei viola e soprattutto dei suoi attaccanti che stanno vivendo un momento di difficoltà: "Non so se Nzola possa essere ancora utile, bisognerebbe essere nella testa di un calciatore che è stato tagliato dall’allenatore. Italiano lo conosce bene, lo conosceva, ma ha chiesto un altro attaccante a gennaio che è arrivato. Non so che motivazioni possa avere uno come Nzola, mi posso solo auspicare che dia sempre tutto”.



BELOTTI - “Più o meno siamo in linea con quello che mi aspettavo. Gli va riconosciuta voglia e grinta, ma poi ci vuole dell’altro. A Torino Buongiorno non si è neppure spettinato per fermarlo. Ma è quello che si è visto con la Roma negli scorsi due anni. Ci mette tanto impegno, ma da lui servono i gol. Come va servito? Aiutati che il ciel ti aiuta. I grandi calciatori trovano il modo di fare qualcosa, con una giocata, con un’invenzione. Ci sono partite in cui ti riesce tutto, altre in cui serve il guizzo. Altrimenti diventi un giocatore normalissimo”.