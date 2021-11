C'era discreta curiosità circa le convocazioni di Erick Pulgar da parte del Cile e di Nico Gonzalez da parte dell'Argentina per i prossimi impegni internazionali: i due giocatori sono stati regolarmente chiamati nonostante siano indisponibili ormai da qualche partita, a causa rispettivamente di un infortunio e della positività al Covid.



PULGAR - Il centrocampista è partito ugualmente per il Cile, dove lo staff medico della Roja lo valuterà attentamente per capire se sia il caso di trattenerlo per mandarlo in campo anche solo per uno spezzone di partita oppure rispedirlo a Firenze dove potrà ultimare il recupero. E' esattamente la stessa situazione che ha visto protagonista, suo malgrado, Dragowski con la Polonia nella sosta di ottobre.



GONZALEZ - L'esterno offensivo a ieri era ancora positivo, e dopo quasi due settimane sta perdendo il ritmo-partita: anche se dovesse guarire nelle prossime ore, sarebbe utopistico immaginarselo in condizione entro pochi giorni. Infatti, l'Argentina ha chiamato il Papu Gomez, reduce da un infortunio, proprio per poter "sconvocare" Gonzalez senza problemi in caso di accertamento del suo forfait. Sono attese a ore comunicazioni ufficiali su entrambi i fronti.