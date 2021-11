Quella di Empoli sarà la sesta partita consecutiva saltata da Pulgar, centrocampista della Fiorentina, fermo ormai da più di un mese. La Nazione, nell'edizione locale, si chiede oggi: ma a cosa è servito il viaggio in Cile con la Nazionale? Con l'affaticamento patito contro l'Inter, il totale delle assenze sale a sette su quattordici, contando il derby di domani che vedrà protagonista Torreira. Per il resto, Terracciano verrà confermato in porta viste le non perfette condizioni di Dragowski mentre Gonzalez dovrebbe essere utilizzato a gara in corso: Saponara viaggia dunque verso la quarta maglia da titolare consecutiva.