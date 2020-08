Altri casi di positività al coronavirus in Serie A. Dopo l'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic , l'ultimo in ordine di tempo, laha annunciato che Erike il portiere classe 2000 Simone"sono risultati positivi al Covid-19 a seguito dei test preliminari effettuati nel pomeriggio di ieri". Come si legge sul sito ufficiale del club viola, "entrambi asintomatici sono stati posti in isolamento come da protocollo, sotto controllo dello staff medico. Il gruppo squadra prosegue le attività come da programma. Nei prossimi giorni seguiranno aggiornamenti".- Continuano quindi ad aumentare i giocatori di Serie A positivi al coronavirus. Il 12 settembre è previsto l'inizio del nuovo campionato, ma nei giorni scorsi il capo dello staff sanitario del Bologna e rappresentante dei medici della Serie A Gianniha lanciato l'allarme: "​Se i casi dovessero essere aumentare ulteriormente ed essere rilevanti in alcune squadre al punto da far rimandare il ritiro o la preparazione,". QUI tutte le dichiarazione.