Nonostante l’addio a Lucas Torreira ed il lungo infortunio subito da Gaetano Castrovilli, che quindi lasciano molto spazio all’interno del centrocampo viola, sembra che Erick Pulgar sia destinato a lasciare Firenze e la Fiorentina. Il centrocampista, che rientrerà alla base dopo il prestito annuale al Galatasaray, non avrà neanche tempo di disfare le valigie: mai effettivamente rientrato nei piani di Vincenzo Italiano, il cileno sta già cercando una nuova sistemazione.



Secondo quanto riportato questa mattina da Redgol per Pulgar si prospetta un trasferimento in Russia: il cileno infatti guadagna molto ed in pochi club sono in grado di accollarsi il suo stipendio. Secondo il portale russo nei prossimi giorni il CSKA Mosca presenterà alla Fiorentina un offerta per il trasferimento. Ancora non sono note formula e cifre ma molto probabilmente i viola faranno di tutto per liberarsi del cileno: il classe ’94 in 3 stagioni non ha mai convinto e per questo la Fiorentina non si opporrà ad una sua partenza. Nei prossimi giorni sono attesi sviluppi.