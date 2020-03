Come scrive il Corriere Fiorentino oggi in edicola, uno degli effetti collaterali dell'allarme Coronavirus è quello di aver costretto compagnie come American Airlines a sospendere i voli per Milano. Un effetto che incide anche su Rocco Commisso, che aveva in programma di tornare in Italia tra una settimana. Ad oggi però il condizionale è d'obbligo: nonostante la sua volontà, non è da escludere che sia costretto ad annullare il blitz. Nel caso sarebbe un bel problema per tutte le questioni rimaste in sospeso, da Chiesa a Vlahovic passando per lo stadio.