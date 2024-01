Fiorentina, quale futuro per Castrovilli? Lo cercano due squadre in A, si libera a zero

Il futuro di Gaetano Castrovilli è un'incognita. Il centrocampista della Fiorentina va in scadenza di contratto a giugno e già dalla prossima settimana potrebbe accordarsi con un altro club.



LA SITUAZIONE - Dopo essere tornato in gruppo a 6 mesi dall'ultimo infortunio al ginocchio, per lui non sembra esserci spazio nella Fiorentina del presente e del futuro. La squadra di Commisso infatti non gli ha ancora presentato un'ipotesi di rinnovo di contratto e potrebbe lasciarlo partire da parametro zero. Sulle sue tracce, come riporta 'La Nazione', ci sono Bologna e Napoli che hanno già preso contatti con l'entourage del calciatore.



CALVARIO - Castrovilli sta vivendo stagioni difficili. In estate il suo trasferimento al Bournemouth era ormai cosa fatta ma è saltato a causa del non superamento delle visite mediche in Inghilterra. Rientrato in Italia, ha patito un nuovo infortunio al ginocchio ed è stato lasciato fuori dalla lista per la Serie A e la Conference League. Avendo la Viola uno slot disponibile, toccherà alla società scegliere se utilizzarlo per un eventuale nuovo acquisto o per dargli un'altra possibilità. Il tutto con una scadenza, quella del 2 febbraio, che incombe.