C'è una questione che sta tenendo banco a Firenze in queste ore ed è quella relativa alla situazione di Gaetano Castrovilli. Il ragazzo ha il contratto in scadenza a giugno del 2024 ed il suo futuro è ancora un rebus. Secondo La Nazione, sono tre le ipotesi sul tavolo: rientro in gruppo (e dunque anche in lista), cessione a gennaio, oppure permanenza a Firenze da fuori lista. Distante la possibilità di un rinnovo, restano in ballo i prossimi cinque mesi e spiccioli. La valutazione, una volta guarito, spetterà al tecnico. Lo scrive stamani la Nazione.