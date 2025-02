Getty Images

Fiorentina, quando torna Cataldi: cosa fare al Fantacalcio

Svincolare o trattenere? È il dubbio di numerosi fantallenatori che (nel caso in cui non l’abbiano già fatta) saranno alle prese con l’asta di riparazione. Un momento fondamentale per terminare la propria stagione fantacalcistica nel migliore dei modi.



Grande concentrazione per effettuare delle scelte importanti, specialmente provando a capire se gli attuali giocatori infortunati siano da svincolare o meno.



In casa Fiorentina, bisogna valutare la situazione fisica riguardante Cataldi: Il centrocampista è rimasto fuori contro Genoa, Lazio, Monza e Torino per un'infiammazione al retto femorale. Resta da valutare nei prossimi allenamenti in vista della 24a giornata, quando - lunedì sera – la Fiorentina giocherà contro l'Inter.