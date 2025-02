Getty Images

Fiorentina, quando torna Colpani: i tempi di recupero

Federico Targetti

un' ora fa



Andrea Colpani, centrocampista offensivo della Fiorentina, si è fermato nuovamente per infortunio: l'ex Monza ha rimediato nella gara contro il Como un problema fisico del quale la società viola ha dato conto attraverso un comunicato ufficiale:



"Il calciatore Andrea Colpani ha riportato, nel corso della partita di domenica, un trauma contusivo a carico del collo del piede destro, gia sede di infortunio tre settimane fa. A causa del nuovo trauma il calciatore osserverà qualche giorno di riposo assoluto prima di riprendere un lavoro individuale".



I TEMPI DI RECUPERO - Colpani potrebbe essere out fino agli ottavi di Conference League. La prima delle due sfide si giocherà il 6 marzo: il Flaco salterà sicuramente le sfide con il Verona e con il Lecce. Indicativamente starà fuori per un paio di settimane o tre. Palladino potrà contare sui nuovi arrivi in quel ruolo, come Nicolò Zaniolo, ma deve aspettare il rientro di quello che è un suo pretoriano sin dai tempi del Monza per disporre di più soluzioni in attacco.