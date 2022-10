Durante la partita di ieri contro il Basaksheir, una delle poche note stonate della serata di ieri è senza dubbio quella legata alla prestazione del portiere viola Pierluigi Gollini, che anche ieri si è reso protagonista dell’ennesima papera. Se il turchi hanno segnato, grazie per altro all’unico tiro in porta della gara, di fatto rendendo quasi inutile il tentativo di rincorsa al primo posto del girone A di Conference League gran parte delle responsabilità sono del portiere ex Atalanta.



La rete di Aleksic è di fatto una beffa, molto simile a quella subita qualche settimana fa allo stadio Fatih Terim quando Venuti alzò un campanile per Gollini che invece di spazzare si mise a palleggiare, favorendo la rete di Gurler. Stavolta l’errore è di tutta la fase difensiva viola (Mandragora, Igor e Milenkovic su tutti) che nel posizionarsi sul rinvio del portiere ospite tiene in gioco sulla linea del fuorigioco Aleksic: Per il giocatore del Basaksehir, quasi incredulo, è stato poi facile con un rasoterra bucare il portiere avversario e gelare le aspettative dei tifosi viola.



Secondo quanto riportato quest’oggi da La Repubblica il portiere viola è il peggiore della sfida, ma anche per molti altri quotidiani nazionali. L’ennesima uscita a metà strada contro Aleksic aumenta i dubbi su di lui che adesso probabilmente è ufficialmente scivolato dietro Terracciano nelle gerarchie del mister.