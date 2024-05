Fiorentina, quanti addii a fine anno. Anche Nico Gonzalez e Milenkovic in bilico

29 minuti fa



Quella con il Napoli di questa sera è una partita carica di significati e obiettivi per la Fiorentina, che cerca la matematica certezza di una qualificazione europea che arriverebbe in caso di vittoria. Ma la gara di questa sera potrebbe rappresentare l'ultima al Franchi per diversi membri del gruppo squadra gigliato. Come scrive quest'oggi Tuttosport, la Fiorentina è pronta ad inaugurare un nuovo corso e in parecchi potrebbero fare le valigie.



ARRIVEDERCI - Fra questi ci sono certamente Bonaventura, il cui contratto scadrà a fine anno e Belotti, arrivato in prestito secco dalla Roma. Ma potrebbero esserci anche delle altre sorprese. E se per Arthur il riscatto rende difficile una permanenza, anche su Kouamé la situazione è da monitorare, visto il suo accordo in scadenza. Soprattutto, si legge, potrebbero esserci sviluppi anche per quello che riguarda Nico Gonzalez e Milenkovic, nonostante i lunghi contratti che li legano alla società di Bagno a Ripoli.