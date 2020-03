La Fiorentina sta già guardando al futuro, e sono tanti i profili di allenatori che potrebbero fare al caso della società viola, qualora si decidesse di non confermare Beppe Iachini. Il Corriere dello Sport stila una lista di tecnici, partendo dai sogni proibiti, che sono Mauricio Pochettino ed Unai Emery, ex Tottenham ed Arsenal. Altri allenatori provenienti dall'esterno che intrigano sono l'ex Monaco Leonardo Jardim e Dunga, brasiliano che conosce bene Firenze. Restando in Italia, ci sono altri profili che piacciono, come Giampolo e De Zerbi.