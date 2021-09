La Nazione (Firenze) dà aggiornamenti sulle condizioni di Gaetano Castrovilli, uscito malconcio dopo una forte collisione col palo a Marassi, in casa del Genoa. Il 10 della Fiorentina ha passato in Liguria quattro notti in osservazione all'ospedale, e nelle ultime ore ha fatto rientro a Firenze. L'Udinese non è alla sua portata, ma nemmeno il Napoli: Castrovilli dovrà restare fermo per una settimana prima di riprendere ad allenarsi, il che quasi certamente gli precluderà di essere in forma per la sfida coi partenopei.