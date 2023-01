In occasione dell’allenamento quotidiano della Fiorentina di Vincenzo Italiano, svolto dalla quadra viola in tarda mattinata all'interno del centro sportivo Davide Astori, c’è stata la possibilità di fare il punto della situazione sugli infortunati. Nonostante quanto si potesse pensare il tecnico gigliato è molto vicino a recuperare Arthur Cabral: l’attaccante brasiliano, out dalla sfida casalinga contro il Sassuolo, nonostante il report medico di qualche settimana fa parlasse di quasi un mese e mezzo di stop il giocatore potrebbe tornare disponibili già dalla sfida di domenica contro la Lazio. Tornerà regolarmente nella lista dei convocati anche Lucas Martinez Quarta, che ha smaltito l’infortunio al ginocchio rimediato in Coppa Italia contro la Sampdoria. Con la Lazio dovrebbe tornare dal rimo minuto Dodo, che dopo aver scontato una giornata di squalifica dopo il rosso rimediato contro la Roma è pronto per riprendersi il posto.



Le brutte notizie arrivano dai lungodegenti Gaetano Castrovilli e Riccardo Sottil, anche se il secondo sembra essere molto vicino ad rientro. Il centrocampista ha un problema ad un polpaccio, causato probabilmente anche dal lungo stop per recuperare dall’infortunio al legamento crociato, e resterà fuori ancora per qualche settimana. L’esterno invece, al contrario di qualche settimane fa, sembra essere veramente alla fine del tunnel, tanto che già durante l’ultima settimana ha svolto alcune esercitazioni con i compagni.