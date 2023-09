Lucas Martinez Quarta, difensore della Fiorentina, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sull'Udinese:



"Sono molto contento per la vittoria di oggi, non era facile e questo secondo gol di fila è una gioia. Il mister ci chiede di andare in avanti, ho visto lo spazio e sono andato. Voglio fare i complimenti a Terracciano che ci sono servite per vincere. Ci sta di soffrire, dobbiamo capire i momenti della partita. Difesa a 3? A volte ci proviamo, ci serve quando soffriamo e abbiamo fatto benissimo"