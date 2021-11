Lucas Martinez Quarta, centrale di difesa della Fiorentina, ha parlato in una lunga intervista concessa al canale ufficiale viola. Vi riportiamo la parte finale, in cui Quarta affronta temi di campo in spagnolo, nella traduzione realizzata da Calciomercato.com.



"Italiano è un tecnico molto esigente e abituato, ne avevo uno come lui in Argentina (probabilmente si riferisce a Gallardo del River Plate, ndr). Mi piace il suo modo di lavorare, credo che i risultati si siano visti anche dopo le sconfitte in fila contro Napoli e Venezia ma che si vedranno poi nel lungo periodo. A lui non piace, come noi piace a noi, concedere reti. Ci chiede fermezza e uscita dal basso. Credo che chiunque gioca via via lo stia facendo bene e che possiamo migliorare ancora. La rotazione è positiva, in questo modo sai che non ti puoi mai rilassare. Tutti possono rendersi utili e hanno la consapevolezza che l'occasione giusta può arrivare da un momento all'altro. Non mi era mai capitato di sentire il mio nome urlato dopo un gol, è bellissimo, e soprattutto è bello che la gente possa tornare a godersi lo spettacolo dal vivo".