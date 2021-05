La Nazione torna sull'esclusione di Martinez Quarta operata a Bologna da mister Beppe Iachini. Essa è stata molto dibattuta, il tecnico gli ha preferito stabilmente Caceres, puntando sull’esperienza di un giocatore che obiettivamente ha dato sostanza anche nei periodi di sbandamento, ma nello stesso tempo il reparto difensivo ha mostrato delle lacune preoccupanti. Pezzella, il più deludente, potrebbe essere lui a lasciare il posto al connazionale, come "smazzata" per scuotere il gruppo, però - si legge - dovrebbe essere il capitano stesso, in quanto tale, a fare un passo indietro ammettendo di non essere nelle condizioni ideali.