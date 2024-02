Fiorentina, Quarta squalificato: perché non salterà il derby con l'Empoli

Nei minuti iniziali della sfida tra Fiorentina e Frosinone, il centrale argentino dei viola Lucas Martinez Quarta ha rimediato la quinta ammonizione in stagione, che risulterà nella squalifica per il prossimo turno. Che però, in questo caso specifico, non sarà il 25esimo: contro l'Empoli, infatti, il numero 28 sarà regolarmente a disposizione.



COLPA DELLA SUPERCOPPA - Si gioca infatti mercoledì 14 il recupero di un altro derby, quello dell'Appennino col Bologna, che era stato rinviato a causa della partecipazione della Fiorentina insieme a Napoli, Lazio e Inter alla Supercoppa Italiana vinta dai nerazzurri in Arabia. Martinez Quarta quindi salterà la gara contro gli emiliani e poi tornerà per il weekend successivo. Al suo posto contro Zirkzee e compagni giocherà Ranieri con Milenkovic.