Lucas Martinez Quarta è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida fra Fiorentina e Ferencvaros in Conference League: “Il mercato e le voci sono passate. Sono felice qui e sto trovando continuità. Sono stato vicino a partire ma sono felice di essere rimasto.”



UNA STAGIONE DIVERTENTE – Quando le cose vanno bene ci divertiamo tutti. Sono in un buon momento e sto anche trovando il gol. Questo perché il mister mi sta dando libertà. Questo è bello perché ho trovato maggiore fiducia. Ora devo solo continuare a dare il massimo.



LA COPPA – Vogliamo la nostra rivincita dopo la finale persa dell’anno scorso. Ci prepariamo per fare un bel percorso. Vogliamo arrivare fino in fondo



LA TECNICA – Il fatto di aver fatto in centrocampista da piccolo è quello che mi dà qualità nell’uscita con la palla e negli inserimenti. Non è da oggi che sto segnando, sono un ragazzo serio e che lavora. Do sempre il massimo, anche se a volte le cose non vanno benissimo. Capita di sbagliare, da lì si deve migliorare.



NICO GONZALEZ – Sappiamo quanto è importante per noi. Ti fa vincere la partita. Spero continui così e che possa far ancora più gol. Gli voglio bene e rispetto agli anni scorsi lo vedo più maturo e trainante.



LA NAZIONALE – Magari, sarebbe bello tornare. Per me sarebbe una rivincita. Sapete che l’anno scorso sono rimasto fuori dal Mondiale. Spero di continuare così e di tornare nell’albiceleste