Lucas Martinez Quarta resta in uscita in casa Fiorentina. Secondo quanto scrive Violanews, c'è una lista di 3-4 nomi che potrebbero andare potenzialmente a sostituirlo. Fra questi, scrive il portale, ci sarebbe anche Jhon Lucumi, centrale classe '98 in forza al Bologna, che però Sartori non pare al momento orientato a cedere.