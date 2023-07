Il difensore della Fiorentina Lucas Martinez Quarta ha parlato in patria ai microfoni di ESPN. Le sue parole:



"Esclusione dai Mondiali? Aver preso parte al percorso di qualificazione e non alla fase finale mi ha fatto molto male. Il titolo è merito di Scaloni, ha formato un grande gruppo. L'ultimo anno alla Fiorentina è stato molto positivo, anche se avrei potuto fare anche meglio, comunque ho giocato tanto e voglio confermarmi. Torno a Firenze e vediamo cosa accadrà e cosa è meglio per me. A Firenze sto benissimo, ma bisogna valutare anche l'aspetto calcistico, voglio giocare il più possibile e non so dove lo farò. Ora sono concentrato sulla Fiorentina, voglio conquistarmi un posto da titolare. È incredibile quello che ha generato Batistuta a Firenze, dopo tanti anni ancora ci sono tante persone con la sua maglia allo stadio e ovunque vedi quanto amore ci sia ancora nei suoi confronti".