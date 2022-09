Quest’oggi il difensore centrale dellaha rilasciato una lunga intervista al portale sportivo argentino Bolavip.com: il giocatore gigliato ha fatto il punto della situazione dopo la mancata convocazione in nazionale:"Ovviamente è un peccato. Provo un po’ di dolore e di rabbia perché ero nella prelista e ora devo stare fuori. L’allenatore ha deciso che al momento gli altri compagni di squadra sono migliori e bene.La cosa più importante è poter giocare qui e cercare continuità. La verità è che non sono riuscito a parlare con. Qualche giorno fa avevo parlato con. Stavamo parlando anche condei convocati, ma niente di particolare”.Ha poi fatto un riflessione su se stesso: “Ogni allenatore prende le sue decisioni e sono più che rispettabili. Sto combattendo.Ora la mia testa è qui e voglio augurare ai miei compagni di squadra il meglio in tour negli USA. Sono rimasto qui ad allenarmi e prepararmi per quello che verrà”.Infine promette: “Ovviamente farò del mio meglio. II Mondiale è il sogno di ogni bambino quando inizia a giocare a calcio. Sarebbe un peccato per me, perché c’ero durate le qualificazioni e la Copa America.