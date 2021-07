Christian Kouame potrebbe lasciare la Fiorentina. L'attaccante classe '97 piace a Udinese, Cagliari, Genoa e Sampdoria, e ha due offerte dall'estero in prestito oneroso. Dopo il colpo Nicolas Gonzalez, i viola stanno lavorando al mercato in uscita e il giocatore ivoriano è tra quelli che hanno più mercato. In questi giorni Kouame è impegnato all'Olimpiade di Tokyo con la nazionale Under 23 che ha superato la fase a gironi (due partite da titolare e una da subentrato), quando rientrerà in Italia discuterà del suo futuro.