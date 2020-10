Non solo Sarri, ma anche Allegri, Mazzarri e Spalletti. Sarebbero questi i profili a cui sta pensando Rocco Commisso, arrabbiato e deluso dalla prestazione di ieri della Fiorentina e in generale da un avvio di stagione deludente. Lo riferisce Tgr Toscana, riportando anche presunti spifferi di spogliatoio relativi al malcontento della squadra per alcune dichiarazioni dell’allenatore.