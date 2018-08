Era un compito difficile, realizzato solamente in parte. Corvino, però, può confidare ancora nel tempo per piazzare gli ulteriori esuberi rimasti in rosa dopo la chiusura del mercato italiano. Valentin Eysseric, alla fine, potrebbe restare, come riserva di un tridente ben definito nei titolari e nei sostituti. Dopo aver piazzato i giovani, restano gli uruguaiani, a cui l'agente Daniel Delgado sta cercando una collocazione: non facile cedere Maximiliano Olivera e Sebastian Cristoforo, specialmente al netto della scadenza del mercato in patria e delle formule che non convincono la Fiorentina, obbligata a liberarsene per il monte ingaggi, nonostante una minusvalenza sicura.