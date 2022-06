Dopo l’improvvisa accelerata degli scorsi giorni, questa dovrebbe essere la settimana del passaggio di Luca Jovic alla Fiorentina: nelle ultime ore infatti sono stati fatti ulteriori passi avanti nella trattativa ed entro pochi giorni si potrebbe concludere. L’edizione odierna de il Corriere dello Sport testimonia come i viola abbiano già raggiunto l’intesa con il Real Madrid, sulla base di un prestito annuale, e che stiano limando gli ultimi particolare, uno su tutti la percentuale di stipendio di cui farsi carico.



Jovic, forse consigliato dall’agente Fali Ramadani, sarebbe anche disposto ad abbassarsi lo stipendio, che al momento si aggira attorno ai 6 milioni, ma in ogni caso servirà uno sforzo da parte della Fiorentina: al momento i viola spingono affinche possano pagarne solo la metà e probabilmente già nelle prossime ore si potrebbe concludere. Il serbo sbarcherà quindi a Firenze in prestito e con la convinzione di aver trovato la piazza giusta per rilanciarsi. Il quotidiano rispolvera anche il suo passato. Il centravanti serbo, nonostante le ultime opache stagioni con la maglia dei Blancos, ha firmato 27 gol in 48 partite con la maglia dell’Eintracht Francoforte è in grado di regalare grandi emozioni ad una piazza come quella viola che vive di giocate e spettacolo. La soluzione però evidentemente non è lontana e Jovic dovrebbe essere uno dei volti nuovi in partenza per il ritiro di Moena in Trentino il prossimo 10 luglio.