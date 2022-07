Quest’oggi, dopo che ieri la squadra aveva usufruito del giorno libero, la Fiorentina è tornata ad allenarsi al centro sportivo Cesare Benatti. Questa mattina la squadra è scesa in campo attorno alle ore 10 per svolgere una sessione di allenamento prettamente fisica: dopo una prima fase di riscaldamento con il pallone, la squadra ha svolto svariate serie di scatti sotto l’occhio vigile di Vincenzo Italiano e del dg viola Joe Barone. Mentre la squadra stava sostenendo la seduta, nel campo sussidiario Szymon Zurkowski e Niccolò Pierozzi hanno svolto lavoro personalizzato con parte dello staff tecnico. Da segnalare anche l’uscita dall’allenamento anticipata di Nico Gonzalez: l’argentino ha risentito di un forte dolore alla schiena ed ha preferito fermarsi. Al termine dell’allenamento c’è stato anche il modo di sentire le prime parole da attaccante viola di Luka Jovic, che si è presentato ai media in conferenza stampa.



Nel pomeriggio la squadra è tornata in campo attorno alle 17. Dopo un iniziale riscaldamento a gruppi sul campo sussidiario, la Fiorentina ha svolto un allenamento prettamente tattico. Davanti a circa 600 tifosi presenti sugli spalti del Benatti, quasi un record se si pensa all’affluenza agli ultimi ritiri della Fiorentina, Italiano ha sottoposto la squadra ad una serie di esercitazioni e di partitelle a tema. Regolarmente presente Gonzalez che è riuscito in poche ore a smaltire l’acciacco alla schiena, ancora a parte Zurkowski: il polacco non ha ancora recuperato dal pestone rimediato lunedi. La giornata viola non finisce qui. Questa sera Vincenzo Italiano sarà presente, con il suo staff al completo, ad un evento a Canazei: un’ulteriore occasione per concedersi ai tanti tifosi presenti quest’anno in Trentino.