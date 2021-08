Il convincente ingresso in campo contro il Torino di Duncan, autore dell'intervento che ha dato il via all'azione del gol di Vlahovic, ha forse segnato la permanenza in rosa del centrocampista ghanese, molto utile in certe fasi delle partite. Amrabat, di conseguenza, sembra sempre più lontano, a patto che ci sia una squadra in grado di pagare il riscatto obbligatorio richiesto dai viola. Con Koopmeiners all'Atalanta, rimane il Napoli, e si rifà avanti il Torino, scosso dalle proteste di Juric. Lo scrive La Nazione (Firenze)