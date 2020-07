Dusan Vlahovic è nella famigerata lista di Rangnick. Il centravanti della Fiorentina - che piace anche alla Juventus che, però, pare orientata a prelevare Pinamonti dal Genoa - è in bella evidenza per l'attacco rossonero, spiega Sky Sport. Il club di Via Aldo Rossi dunque valuta il suo profilo (assieme a quello di Milenkovic) per la prossima stagione.