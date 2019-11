Luca Ranieri, difensore della Fiorentina classe ’99, ha parlato in conferenza stampa per annunciare il suo rinnovo di contratto fino al 2024:

“Soddisfazione? Devo ringraziare il direttore e la società per la fiducia che hanno riposto in me e la gioia che mi hanno fatto provare. Ho vent’anni e ora posso dire di essere nel calcio dei grandi, ma devo lavorare duramente per guadagnarmi il posto e lavorare duramente.

Pensato di non tronare? Non mi sono mai sentito lontano dalla Fiorentina, ho iniziato qui a 14 anni, poi ho fatto una esperienza in serie B, ma ora sono qui per giocarmela con la squadra.

Questa stagione? Essere in nazionale è una grande soddisfazione, anche se Under21, e voglio fare molto bene.

Serie B? Ognuno ha il suo percorso, a me l’anno di Foggia ha fatto benissimo e mi ha dato la possibilità di crescere e confrontarmi con il calcio vero.

Migliorato? Sono cresciuto tecnicamente e fisicamente, sto lavorando duramente. Mi aiutano molto Pezzella e Caceres, allenarsi con loro è un piacere ed un onore. Mi dicono sempre di stare attento e concentrato, soprattutto visto il nostro ruolo.

Idolo? Come ho sempre detto, il mio idolo è Sergio Ramos, l’ho sempre ammirato molto.

Ruolo? Con le giovanili ho sempre fatto il terzino sinistro, in B ho giocato come terzo a sinistra. Ora sono pronto a giocare dove vuole il mister, sono a disposizione.

Allenatori? Devo ringraziare parecchi allenatori, Montella per primo che mi ha fatto esordire in A, così come Grassadonia che mi ha fatto esordire nel calcio dei grandi a Foggia.”

Pregio e difetto? Devo migliorare in tante cose, come essere più concentrato e più aggressivo per tutti i 90 minuti. Non sono io che devo dire i miei pregi, ma credo di essere abbastanza abile a difendere.

Spogliatoio? Arriviamo da due brutte sconfitte, ma lo spogliatoio è tranquillo, ma nel modo giusto. Non vediamo l’ora di metterci in mostra sabato e prendere i tre punti.”