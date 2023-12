Luca Ranieri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Ferencvaros. Queste le sue parole: "All'andata abbiamo visto uno dei pochi primi tempi sbagliati da noi. Sicuramente sarà una gara diversa ripartendo da quel secondo tempo e da Roma. Siamo convinti di poter vincere, non vediamo l'ora di giocare."



IL LABIALE CON PAREDES - Cose di campo, rimangono lì. Firenze ci è sempre vicina, sia in casa sia fuori, dobbiamo dare tanto ai nostri tifosi perché tanto ci viene dato da loro.



FUTURO - Sono tornato due estati fa a Firenze, ero il primo a sapere di non essere in condizioni di poter dare una mano fisicamente e mentalmente. Piano piano mi sono costruito il mio spazio e ora sono felice di poter giocare qua. Al futuro non penso, penso solo alla Fiorentina.



L'ATMOSFERA - Lo stadio sarà pieno di gente, ma abbiamo giocato in casa di Sivasspor, Lech Poznan, Basilea, siamo abituati. E poi ci saranno tanti fiorentini. Rispetto a due anni fa? Sono cresciuto tanto, devo molto a Italiano e al suo staff che non mi hanno mai lasciato da parte. Ora ci stiamo prendendo tante piccole soddisfazioni.